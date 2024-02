Ewa Minge chwali się IMPONUJĄCĄ figurą, pozując w kostiumie kąpielowym (FOTO)

Ewa Minge chwali się imponującą figurą

To jednak nie wszystko, albowiem Minge stwierdziła, że "liczne pytania" które otrzymuje od internautów, skłoniły ją do podzielenia się swoim przepisem na zachwycającą figurę, którą jak się okazało, zawdzięcza… właśnie pływaniu.

Dostaje od was liczne pytania, w jaki sposób dbam o swoją figurę i co takiego wpływa na to, że pomimo wiosen wielu, dobrze po pięćdziesiątce trzymam formę. Otóż jeśli tylko mam możliwość, bez względu na porę roku dnia, pływam. Pływam od dziecka [...] Wyciągnąć mnie na bieganie to jest praktycznie niemożliwe [...] natomiast jeśli widzę wodę, to jak ta przysłowiowa ryba wyskakuje z reklamówki prosto do basenu, jeziora, morza i pływam, pływam i korzystam tyle, ile się da — wyznała.