Ewa Minge dzieli się swoją refleksją na temat Hołowni. "Jest usilna potrzeba zaistnienia i odpalenia grzałki 'znam marszałka'"

Tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu wywołały sporo emocji. Wszystko za sprawą motywacji obywateli, która poskutkowała bardzo wysoką frekwencją przy urnach. W efekcie opozycja zdobyła większość i zaczęła obsadzać na najważniejszych stanowiskach nowe osoby. Marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia , a jego postać budzi ogromne emocje, w tym te negatywne.

Szymon Hołownia zerwał ze sztywnym wizerunkiem instytucji, jednocześnie jednak podczas obrad zachowując stoicki spokój i utrzymując porządek w obradach. Nie wszystkim się to podoba. Niektórym nie podoba się fakt, że w przeszłości był on blisko związany z mediami i spełniał się jako prowadzący programów rozrywkowych, a do tego odnoszą się i celebryci oraz politycy. Ewa Minge w najnowszym poście skomentowała sytuacje i przyznała, że odniosła wrażenie, jakoby niektórzy chcieli mu zaszkodzić.