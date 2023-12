Internauta do Szymona Hołowni: "Póki co, to w Sejmie jest KABARET". Marszałek nie pozostawił tego bez ODPOWIEDZI. Wymowne słowa

fdsa 22 min. temu zgłoś do moderacji 63 15 Odpowiedz

To prawda, że robi z sejmu kabaret. Studiowałam politologię w Niemczech , miałam praktyki w niemieckim parlamencie . Tam politycy traktują parlament i swoje obowiązki bardzo poważnie. Obecność na obradach jest obowiązkowa, jak posła nie ma na obradach musi dostarczyć zwolnienie lekarskie. W polskim sejmie sala często jest pusta, żaden poseł nie musi się tłumaczyć, czemu nie ma go w sejmie. Nie wyobrażam sobie , żeby niemiecki marszałek przyszedł do pracy z dzieckiem, które robiłoby w Bundestagu akrobacje i fikołki . Pieski w parlamencie też zabronione. To nie jest plac zabaw ani cyrk, w parlamencie stanowi się prawo.