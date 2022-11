Ewa Minge komentuje atak Pauliny Smaszcz na Izabelę Janachowską: "ZNAM POPRZEDNIĄ ŻONĘ KRZYSZTOFA..."

Agu 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ona cały czas wspomina o dzieciach. Są to już prawie dorosłe osoby, nie potrzebują chyba tego aby matka wywlekała na forum ich relacje z ojcem. Nie są oni osobami medialnymi, więc po co ich w ogóle w to wciągać. Sama twierdzi, że Kurzajewski nie jest w porządku w stosunku do nich, a ona jest? Narażając ich na medialna pyskówkę, w której są obecne tylko poprzez pisanie i mówienie o nich bo przecież jako osoby w tym totalnie nie uczestniczą. Nie rozumiem, wytykanie, że ktoś coś komuś rozbił, rodzinę, małżeństwo, odebranie dzieciom ojca. To, że rodzice się rozwodzą nie oznacza, że dziecko będzie nieszczęśliwe, nie traci ich. Konczy sie małżeństwo, rodzicielstwo nie. Według Pani Pauliny dorośli, którzy się nie kochają, nie mają względem siebie głębszych uczuć co doprowadza do tego, że końcem końców będą nieszczeliwymi osobami będą w stanie uszczęśliwić dziecko? Czy nie lepiej się rozstać, mieć swoje życie i być w nim szczęśliwym. Człowiek szczęśliwy daje szczęście innym. Dziecko jest czymś wspaniałym, cudownym co może nas spotkać ale chodzi chyba o to, żeby go kochać i otaczać miłością a nie traktować na zasadzie jest dziecko to dla Niego będę trwać w czym co mnie nieuszczeliwia. Chyba nie o to chodzi. Życie mamy jedno, bądźmy w nim szczęśliwi, dla nas i dla innych.