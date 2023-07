Ewa Minge ma za sobą trudne małżeństwo. Ujawniła wysokość ALIMENTÓW od byłego partnera: "Nigdy nie kupił prezentu, nie zadzwonił"

ilemożna 32 min. temu zgłoś do moderacji 17 7 Odpowiedz

Dała się byle komu zapłodnić aż 3 razy i postanowiła donosić to do siebie pretensje. Bardzo mi przykro, ale nieodpowiedzialni i niezarabiający faceci to są dobrzy na wspólne wakacje i wspólny seks, a nie do zakładania rodziny. Baby bawią się w wielodzietność z byle kim i lądują w d. Ja nie bronie tych chłopów, ale jak świat światem chłop umoczy i pojdzie w dal, a ty zostaniesz z dzieciakiem. Bylo jeszcze takie wyjście, żeby jemu te dzieciaki spakować i przelewać mu 200 zł. Ja bym tak zrobila. Godzicie się na stado dzieci z bidokami to potem sobie placzcie. Ja mam jedno, nawet gdyby mi stary umarł to utrzymam bez problemu. Mierzyć siły na zamiary to nie bedzie trzeba beczeć pol życia.