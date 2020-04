Ewa Minge nie szyje już darmowych maseczek: "Próbujemy ratować firmę"

uyt 21 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Tu nie warto coś pisać, tłumaczyć, tylko krytyka, chamstwo, wyzwiska, nie ma co innych uświadamiać, przekonywać, tłumaczyć ich, rozumieć, akceptować, tylko na siebie trzeba patrzeć i rodzinę, koniec z pomaganiem, współczuciem, wspieraniem, biorę przykład z innych, inni nie przejmują się mną to ja nimi też, nie obchodzi innych moje zdrowie i sytuacja to i inni mnie nie obchodzą, ich psychika i sytuacja materialna, brak pracy, jest mi to obojętne i zaraza będzie krytyka, nagonka, wyzwiska. Ten portal to dno. Do likwidacji z nim. "Nas nauczono, nie ma litości- K.K. Baczyński i tyle.