Ewa Minge ostro o zarabiających na koronawirusie: "Moralnie średnio jest WYKORZYSTYWAĆ EPIDEMIĘ"

Mimo tak trudnej sytuacji nie brakuje też osób, które postanowiły zaoferować szpitalom zakaźnym pomoc w tym trudnym okresie. Do tego grona należy projektantka Ewa Minge , która niedawno zapowiedziała, że jej zakład pozyskał odpowiednie materiały do szycia maseczek i będzie je dostarczać za darmo potrzebującym placówkom .

Kolejne kilka tysięcy dzisiaj opuściło dzisiaj naszą wzorcownię . I proszę bez uwag, że się przytulamy do zdjęcia i że coś tam, coś tam nie tak... Wszystko jest ok, dzięki ludziom dobrej woli, dzięki zrozumieniu i zaangażowaniu tych, którzy mają wielkie serca mamy regularnie dezynfekowany cały zakład, mamy środki higieny personalne i mamy świadomość, że ta chwila szczęścia w nieszczęściu, kiedy kolejny transport może wyruszyć, jest wytłumaczeniem naszego uśmiechu - zaczęła Ewa.

Tak normalnie poza czasem akcji, która trwa nieprzerwanie od tygodnia, jest strach, jest niepewność. U mnie o ludzi, o pieniądze na ich wypłaty, bo mój sektor ma obrót zerowy. A maski rozdaję darmo. Nie wpadamy jednak na pomysł zalewania was reklamami i ofertami: "kupcie, a z tych zakupów parę procent rzucimy dla szpitali". (...) Matko kochana, kopię teraz pod sobą grobowiec, ale jak umrzeć to z honorem. Moralnie bowiem średnio jest wykorzystywać epidemię i podkręcać stojącą sprzedaż patentem "kupcie, to dam trochę na wirusa". Wybaczę jeszcze tym, którzy to "trochę" mają w przyzwoitym wymiarze. Będę szanować tych, którzy przeznaczą całość zysku, a wielbić darczyńców, tych co zwyczajnie dają, co mają - czytamy.