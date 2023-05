Ewa Minge opowiada, jak uratowała maltretowaną 14-latkę: "Była SZCZUTA PSEM i kopana"

Informacja o śmierci 8-letniego Kamila, który zmarł na skutek katowania przez ojczyma, obiegła cała Polskę . Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 27-letni Dawid B., miał bić i kopać chłopca, przypalać go papierosami, polać wrzątkiem i umieścić go na rozgrzanym piecu węglowym. Matka Kamila 35-letnia Magdalena B. miała pomagać swojemu mężowi, nie reagując i nie chroniąc syna. Niedawno dziecko zmarło w szpitalu.

Coraz częściej dowiadujemy się o tragediach dotyczących znęcania się nad dziećmi. Znęcania rodziców. Nie jest to nic nowego, patologia istniała od zawsze. Dramatyczne jest to, że w czasach dostępu do szybkiej komunikacji, wydawałoby się wyższej świadomości te tragedie nie są natychmiast wyłapywane - napisała Minge na Instagramie.

Ewa Minge twierdzi, że na dziecko powinno się mieć formalne pozwolenie

Ewa Minge opowiada jak uratowała zaniedbaną 14-latkę

Dowiedziałam się, że powinnam dać sobie spokój i nie przynosić jej prezentów i unikać kontaktów z tą rodziną. Byłam w szoku z powodu nonszalancji lekarki. Pojechałam do opieki społecznej w jej miasteczku i tam usłyszałam podobną opinię i zero działań [...] W domu była przemoc, matka zwalała sytuacje na swojego brata alkoholika. Dziewczynka była szczuta dużym psem i kopana - opowiada Minge.

Dziewczyna wróciła do szkoły, ja przez lata pilnowałam, aby miała co jeść, w czym chodzić, z czego się uczyć i zawsze móc do mnie zadzwonić, jak działa się jej najmniejsza krzywda czy potrzebowała pogadać [...] Zawiedli wszyscy i gdybym nie pojawiła się przypadkiem w jej życiu, pewnie by nie wyszła nigdy za mąż i nie założyła rodziny - podsumowała.