Ewa Minge staje w obronie Opozdy i GANI Królikowskiego. "Sprawa dla prokuratury. ZWYCZAJNE ZNĘCANIE"

Sisi 59 min. temu

Czuję, że Antek niedługo spadnie na dno. Wiezienie, psychiatryk lub odwyk, albo wszystko po kolei. Ja absolutnie mu tego nie życzę, piszę tylko co widzę. A wtedy wrócę do tego komentarza. A dla Asi dużo siły, mieć takiego ojca to lepiej nie mieć, oby Vini w przyszłości tego nie widział co ten potwór zrobił jego mamie. Na szczęście Asia jest silna. Za silna, i to temu narcyzowi manipulantowi się nie podoba, on nie przestanie aż nie zniszczy. Tak działają tacy jak on. Tfu