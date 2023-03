Karolina Korwin Piotrowska TEŻ NIE WIERZY w hakerski włam u Antka! "To zajmuje czas, a więc..."

Truskawka🍓 5 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

Antek powinien byc oskarzony o usilowanie zabojstwa swojego syna. Plody to przeciez dzieci, a w 9 mc to juz na pewno dzieci. Doprowadzac kobiete w zagrozonej ciazy do takiego stanu, zdradzajac ja i wysmiewajac chcial zamordowac swoje dziecko. Stres zwiazany ze zdradami ponizaniem nazywaniem jej chora psychicznie, ze ona to wytrzymala i donosila zdrowa ciaze do konca. Dla Antka wazniejszy byl jego🍆niz fakt ze jego sesk z sasiadka zabije jego dziecko. Wybral siebie. Wybral sesk. Mimo ze jego syn byl zagrozony to jeszcze chcial go dobic. Na to powinien byc paragral. To jest przeciez usilowanie zabojstwa.