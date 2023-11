Ewa Minge poruszona śmiercią Gabriela Seweryna. "Gdyby nie ten film, nikt by się nie dowiedział prawdy"

Pięćdziesiątk... 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 13 Odpowiedz

Pani Ewo mam depresję mam 50 lat nie mam pracy czy przyjmie mnie Pani do pracy i da mi możliwość rozwoju w Pani firmie, sklepie ? Skoro tak Pani poucza innych to może zacznie Pani od siebie ? Wytyka Pani brak empatii innym, bo procedury itd ale u Pani też tak to wygląda nie przyjmie Pani osoby, która przyjdzie do Pani z ulicy, musi mieć kwalifikacje, staż, umiejętności sprzedawcy, krawca, projektanta i musi być młodą osobą bo starsi nie są już tak kreatywni. Poucza Pani non stop innych a sama nie widzi jaką jest hipokrytką to samo tyczy się większości z was tu komentujących. Czy pomoglibyście komuś takiemu jak ja ? Z depresją 50 letnią osobę która chciałaby żyć godnie ale nie ma na to sił ? Nie ćpam, nie piję alkoholu, nie palę ale mam depresję bo non stop odbijam się od ściany i co pomożecie ? Nie, nie pomożecie bo nie jestem medialna do tego uznacie mnie za nieudacznika życiowego i dacie mi umrzeć i co z waszą empatią, co z waszymi mądrościami o pomocy, o zrozumieniu człowieka a no nic ot piszecie sobie dla samego pisania tylko, że przez to wasze pisanie napędzacie nienawiść i niechęć do ratowników medycznych bo wy wiecie co się działo w karetce.