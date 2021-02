Ewa Minge poruszona śmiercią Katarzyny Lenhardt: "Samobójstwo jako forma zabicia bólu spowodowanego słowami"

Depresssion 2 godz. temu zgłoś do moderacji 135 3 Odpowiedz

Depresję się ma , to ciężka choroba, można być znana modelką lub nikomu nie znana jednostką, ból jest tak wielki, że nosisz w sobie cały ten ukryty przed światem dramat. Do tego dochodzi anhedonia, nie cieszy nic. Żyjesz jak zombie. Zrobienie obiadu jest zdobyciem K 2, inni myślą , że się starasz, jesteś leniwy....unikasz ludzi i ich piardow szczęściem. Patetycznych mów i uswiadamiania jaki świat piękny. Męczy Cię to, zamykasz się w sobie , hibernujesz całego siebie. Możesz wyglądać jak milion dolców, ludzie dziwią się, że jesteś sama...taka piękna, mądra i inteligentna o figurze modelki z charakterystyczna i nietuzinkowa urodą. Ty w lustrze widzisz uczucia , nie obraz siebie. Widzisz smutek, niskie poczucie wartości, przegrana osobę. Na wyjście zakładasz uśmiech , żeby mieć spokój. To element dobrze skrojonej garderoby, ten Twój uśmiech . Masz dość pierdol....i dla spokoju grasz. Aż przychodzi moment, nikt nie widzi i zarzucasz to z siebie , ludzie i tak Cię zaleja hejtem , ale już nie dbasz o to. Liczy się wolność , spokój i cisza...nie ma Cię, czasem na zawsze....Ludzie będą Cię nadal oceniać i patrzeć Twoimi oczyma.Ciebie już nie ma, ale oni eksperci Twojego szczęścia i zachowania , nadal oceniają... Tak wygląda świat depresji, wystarczy stluc szklankę, by pękł cały świat. Nie oceniacie nikogo, póki nie jesteście jego uczuciami, myślami ... i tylko tyle i aż tyle....