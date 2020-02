Ewa Minge zdjęciem w bikini walczy z kultem ciała: "Cały dzień pstrykamy swoje poślady. Po co się ścigać w kontekście jakości d*py?"

Wiem, że Instagram to społeczność, która komunikuje się przy pomocy obrazu, ale czy w naszym życiowym lustrze tylko wygina się d*pa???? Więcej nic? Żadnych walorów pracy mózgu? Żadnego kota? Placka z jabłkami? Żadnego innego człowieka ? Nic??? Stoimy cały dzień przed lustrem i pstrykamy swoje poślady ??? Najsmutniejsza dla mnie kategoria, to panie w dojrzałym wieku, które koniecznie chcą udowodnić, że niczym nie różnimy się od nastolatek i bach na dowód fota! Różnimy się, jędrnością skóry, gęstością ciała i kilkoma innymi walorami na korzyść tych młodszych. Mamy jednak przewagę z powodu doświadczenia, wiedzy i osiągniętych szczytów, dzięki którym wiemy, co jest ważne i wartościowe, bo doświadczyłyśmy. Wiedza zawsze była najmocniejszą walutą. Więc po co się ścigać w kontekście jakości d*py? Na żywo wygra ta o połowę młodsza, jeżeli komuś takie zawody są potrzebne.