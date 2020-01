Ewa Minge pozuje bez makijażu i walczy z hejtem: "Mam piegi, zmarszczki i wiotką skórę, ale używam FILTRÓW. Ideał nie istnieje" (FOTO)

Co jakiś czas pojawiają się w sieci zdjęcia gwiazd bez makijażu zrobione z kubła na śmieci, ze studzienki ściekowej czy innego ścierwa. Zrobione tak, żeby złapać, jak człowiek (gwiazda też człowiek) żuje, dłubie w nosie, czy idzie do dentysty. Szanowne gremium czytelników komentuje później... alkoholiczka, pijaczka, twarz jej się rozjeżdża, potwór, monstrum itp. Jeżeli szanownemu czytelnikowi się wydaje, że dojrzała kobieta wygląda od świtu do nocy jak pączek róży, to szanowny czytelnik niech spojrzy świtem w lustro - rozpoczęła swój obszerny wywód Minge.