Naturalna Edyta Górniak stroi minki w drodze do dentysty

W ostatnim czasie o Edycie Górniak najgłośniej mówiło się w kontekście jej własnego reality show, " My Way ". Zgodnie z zamysłem programu gwiazda przez kilka tygodni szlifowała swoje umiejętności za kierownicą na oczach telewidzów, aby w końcu zdobyć upragnione prawo jazdy . Niedawno okazało się, że zmagania Edzi spodobały się władzom TVN na tyle, że już zaproponowali jej udział w kontynuacji formatu .

Na planie "My Way" Edi pilnie przygotowywała się do egzaminu pod nadzorem kilku instruktorów. Jeden z nich już podczas nagrań wyraźnie wpadł wokalistce w oko. Kilka dni temu Górniak została przyłapana w trakcie szaleństwa na parkiecie właśnie w towarzystwie Dawida Zawadzkiego. Mężczyzna zarzeka się, że łączy go z gwiazdą jedynie przyjaźń. Patrząc jednak na ich wspólne zdjęcia można było odnieść nieco inne wrażenie...