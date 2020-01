TYLKO NA PUDELKU: Znajomy Edyty Górniak dementuje plotki o romansie z instruktorem: "Tylko się przyjaźnią"

Gdy kilka miesięcy temu Edyta rozpoczęła nagrania do programu My Way, od razu pojawiły się przypuszczenia, że przystojny instruktor, Dawid Zawadzki, którego jej przydzielono, może zawrócić jej w głowie. Albo ona jemu.

To była impreza "My Way", 40 osób z produkcji, instruktorzy itd. Między Edytą a Dawidem nie ma nic prócz czystej przyjaźni. Wszyscy dobrze się bawili, impreza trwała do trzeciej, a później wszyscy przenieśli się do restauracji - mówi informator.