Ewa Mrozowska z "Gogglebox" pokazała się w NATURALNEJ odsłonie. Internautka grzmi: "Kilo tapety i udaje piękność". Celebrytka zareagowała (FOTO)

Kasia 49 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Ciotka do mojego męża: ale ci brzuch urósł. Teściowa o mojej koleżance: ale utyła. Jakaś baba na ulicy o mojej dwuletniej siostrzenicy: ale z niej puca. Kur** ludzie ogarnijcie się! Nikogo wasze zdanie nie obchodzi, nikomu nie pomaga. Tylko rani. Już dwulatka musi mierzyć się z oceną. Przecież ona to słyszy! Wyrasta w świecie, gdzie się ocenia, uczy się tego! A nasz wygląd to nasza prywatna sprawa, i często nie mamy na niego wpływu. Każdy ma coś nie tak. A to oczy, a to nos, a to uszy odstające. Dajmy sobie żyć i nie dokładajmy niepotrzebnych problemów.