Gwiazdy "Gogglebox" na co dzień normalnie pracują. Nie zgadniecie, czym się zajmują. Wśród nich są instruktor snowboardu czy sprzedawca aut (ZDJĘCIA)

A kto to jest ze mają mieć niezwykłą pracę?Przeciez to ludzie z ulicy jak każdy z nas nie żadne gwiazdy!Bądźmy poważni i nie obrazajmy prawdziwych gwiazd i ludzi którzy osiągnęli coś w życiu Nie porównywać ich z nimi proszę bo to obraza