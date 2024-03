Ewa Piekut z "Warsaw Shore" ZARĘCZYŁA SIĘ! Jej partner przyjechał do dżungli z kwiatami i pierścionkiem (FOTO)

Program "Królowa przetrwania" , w którym dramy i ciągłe konflikty między uczestniczkami przysłoniły chyba jego realny cel, właśnie dobiegł końca. Wiemy już, która z celebrytek stanęła na podium i zgarnęła główną nagrodę, na którą pracowała cała ekipa. Dla niektórych to, kto wygrał, było sporym zaskoczeniem.

Ewa z "Warsaw Shore" jest zaręczona. Wszystko stało się w dżungli

Ewa zajęła więc w programie 6. miejsce, jednak fakt, że wraca do domu, nie był dla niej tak dużym ciosem, jak można by przypuszczać. Co więcej, produkcja miała dla niej pewną niespodziankę, która całkowicie zmieniła sytuację. Gdy ta odchodziła z campu, w dżungli nagle rozbłysły światła, a po drugiej stronie ścieżki pojawił się jej partner.