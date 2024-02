Za nami finał "Królowej przetrwania". Wiemy, KTO wygrał! Internauci znów podzieleni: "Najbardziej autentyczna" vs "Jeden wielki żart"

To koniec "Królowej przetrwania". Wiemy, kto wygrał program. Fani są podzieleni

Oprócz niej w programie do końca zostały Ewel0na , Marta Linkiewicz i Natalia Janoszek . Każda z nich walczyła z całych sił, żeby stanąć na podium, ale ostatecznie to właśnie Josie okazała się najlepsza i sięgnęła po wygraną. Potem były już tylko gratulacje, uściski i oczywiście wielka radość zwyciężczyni.

Tak, ale bez Edyty - stawia sprawę jasno. Czułam się taka nie z nimi. Jak jej nie było i poszłam do drugiego campu, to poczułam ulgę.

"Totalnie nie zasłużyła... Dostała bilet do finału... Nie powinna się tam znaleźć", "Gdyby nie ten bilet do finału, to nawet w nim by się nie znalazła...", "Serio... Ona? Jeden wielki żart", "Kibicowałam Marcie, ale no trudno, wyszło, jak wyszło" - grzmią drudzy.