Ewa Skibińska o nieudanym powiększeniu ust: "Trzy lata temu ciało zaczęło ODRZUCAĆ MATERIAŁ"

Ewa Skibińska o uzależnieniu. "Nawet o poranku znalazła się małpka w torebce"

Ewa Skibińska o komplikacjach po powiększeniu ust. "Ciało zaczęło odrzucać materiał"

Zrobiłam to 15 lat temu, to był impuls. W pewien sposób chciałam tego, a usta wyszły pięknie. Do czasu, gdy trzy lata temu ciało zaczęło odrzucać "materiał". Trafiłam do lekarza i zaczęliśmy leczenie: 12 bolesnych wizyt w ciągu dwóch lat. Doszliśmy do tego, co jest dziś. Jeśli są jeszcze jakieś nierówności, to już macham na to ręką - wyjaśniła.