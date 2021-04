Ewa Skibińska pozuje NAGO w łazience. "Komedia" (FOTO)

W przerwach od pracy na planie Ewa tak jak większość koleżanek z branży skupia się na prowadzeniu social mediów. We wtorek aktorka podzieliła się z fanami wyjątkowo odważnym zdjęciem. 58-latka opublikowała selfie, na którym oprócz twarzy możemy oglądać jej lekko przysłonięte ręką... nagie piersi. Tego dnia Skibińska nie była zbyt wylewna, okraszając fotografię jedynie emotikonem czterolistnej koniczyny.

Pod najnowszą publikacją komentarz zdecydowała się zostawić między innymi, ewidentnie zachwycona tym, co zobaczyła, Anita Sokołowska.

Piękna i odważna, Królowa jest tylko jedna, Piękna i ponętna kobieta, Wow, co za widok!, No, no, spoko ciało, Bogini, Zmysłowo, I ja mam teraz iść spokojnie spać... - ekscytują się fani.