Wyzwolona Madonna w skąpej bieliźnie pręży się w łazience: "A teraz pora na chwilę autorefleksji..." (ZDJĘCIA)

Nie każdy ma na tyle odwagi, żeby robić co się chce, wyglądać jak się chce i mieć gdzieś co inni pomyślą. Życie jest tylko jedno, nie warto się przejmować opinią ludzką, bo ludzie to hipokryci. Zawsze znajdzie się ktoś taki kto będzie krytykował itp, a tak naprawdę zazdrości pewności siebie, odwagi, osiągnięć. Madonna pod tym względem jest fenomenalna i pokazuje, że wiek to tylko liczba i nie ma czegoś takiego jak "nie wypada".