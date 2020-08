57-letnia Ewa Skibińska pokazuje WYDEPILOWANE ŁONO na Instagramie (FOTO)

Ewa Skibińska to aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, w ostatnim czasie znana między innymi z serialu Ślepnąc od świateł i nowego hitu Netfliksa, W głębi lasu , który zdobywa popularność również poza Polską.

"Co ona zrobiła sobie z wargami? Górna przypomina karpia", "Nie wiem, kto jej to zrobił, ale strasznie ją oszpecił", "Pogryzły ją osy, to powinna wapno wypić, kostki lodu przyłożyć, poczekać aż zjedzie opuchlizna i dopiero stawać na plan" - pisali internauci.