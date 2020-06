Dorodne wargi Ewy Skibińskiej zyskują światowy rozgłos dzięki roli w produkcji Netfliksa. "Przypomina KARPIA"

Obecnie numerem jeden na platformie Netflix w Polsce jest serial "W głębi lasu" . Rodzima adaptacja powieści Harlana Cobena zyskuje bardzo dobre recenzje zarówno w Polsce, jak i na świecie. Taki rozgłos może otworzyć drzwi do międzynarodowej kariery odtwórcom głównych ról, czego szczerze im życzymy. Póki co, największe emocje w sieci wzbudza jednak wygląd Ewy Skibińskiej , która wciela się w serialu w rolę Anety.

Usta aktorki są bardzo opuchnięte, co rozprasza widzów i nie jest w żaden sposób uzasadnione w fabule. Nic dziwnego, że w sieci zaroiło się od teorii spiskowych dotyczących dorodnych ust gwiazdy. Na Filmwebie powstał nawet osobny wątek na ten temat.

"Co ona zrobiła sobie z wargami? Górna przypomina karpia", "Nie wiem, kto jej to zrobił, ale strasznie ją oszpecił", "Pogryzły ją osy, to powinna wapno wypić, kostki lodu przyłożyć, poczekać aż zjedzie opuchlizna i dopiero stawać na plan".