Ewa Swoboda podbija TikToka. Jej słowa z ostatniego wywiadu są HITEM sieci. Internauci zgodni: "Kochamy ją za te wywiady"

Ewa Swoboda w ostatnim czasie regularnie jest bohaterką medialnych publikacji. Duża w tym zasługa rzecz jasna ostatnich sportowych wyczynów 26-latki. W ubiegłym tygodniu o lekkoatletce głośno było za sprawą awansu do finału biegu na 100 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie, na który ta zareagowała, zalewając się łzami. Ostatecznie Swoboda zajęła szóste miejsce we wspomnianych zawodach. W minioną sobotę wraz z polską sztafetą 4x100 uplasowała się zaś na piątym miejscu w finale wspomnianych wcześniej mistrzostw świata - co było historycznym wynikiem dla Polek podczas tej imprezy.

O Ewie Swobodzie ostatnimi czasy mówiło się również w kontekście głośnego ataku ze strony kontrowersyjnego księdza Michała Woźnickiego. Przypomnijmy, że duchowny z ambony nazwał biegaczkę "abażurem", twierdząc, jakoby ta wyglądała "obrzydliwie". Na szczęście wiele wskazuje na to, że Swoboda niespecjalnie przejęła się jego docinkami.

Ewa Swoboda podbija TikToka. Jej wywiad to hit

Ewa Swoboda znana jest nie tylko z zamiłowania do tatuaży, lecz również wrodzonej charyzmy i poczucia humoru. W ostatnim czasie 26-latka już niejednokrotnie udowodniła, że podczas rozmów z mediami czuje się wyjątkowo swobodnie. Ostatnio szerokim echem w sieci odbił się na przykład wywiad, którego Swoboda udzieliła Eurosportowi, tuż po tym, jak wraz z polską sztafetą 4x100 metrów awansowała do finału mistrzostw w Budapeszcie.

Ewa, jak to z twojej perspektywy wyglądało, bo przebierałaś bardzo szybko nogami na finiszu. Baaardzo szybko - powiedział dziennikarz Eurosportu.

Chłop w szoku - odpowiedziała Swoboda, po czym z miejsca wybuchła śmiechem.

Wymiana zdań między Swobodą a reporterem Eurosportu podbiła serca użytkowników TikToka. Nagranie na oficjalnym profilu stacji na platformie zebrało już ponad 67 tysięcy polubień. W komentarzach wielu zachwalało zaś charyzmę biegaczki. Mało tego, niektórzy użytkownicy porównywali nawet lekkoatletkę do złotoustego Piotra Żyły.

Ewcia jest najlepsza; Kocham ją za te wywiady; Ona jest kochana, uwielbiam ją; Wspaniała postać; Ewa + Żyła = duet idealny; Piotr Żyła w spódnicy, uwielbiam; Mistrzyni; Super dziewczyna; Kocham ją, jest boska - zachwycali się użytkownicy TikToka.

Internauci zachwycają się Ewą Swobodą. Porównują ją do Piotra Żyły

Wspomniany wywiad nie był rzecz jasna pierwszym nagraniem z Ewą Swobodą w roli głównej, które skradło serca internautów. Jeszcze niedawno Polacy rozpływali się nad klipem ukazującym reakcję biegaczki na wieść o tym, że awansowała do finału mistrzostw świata w biegu na 100 m. Przypomnijmy, że początkowo Swoboda myślała, że do awansu zabrakło jej 0,001 sekundy, ostatecznie sędziowie zmienili jednak decyzję. Gdy zaś Ewa dowiedziała się, że pobiegnie w finale, nie kryła wzruszenia.

Po późniejszym awansie do z polską sztafetą Ewie wyraźnie dopisywał humor. Wielu internautów wyjątkowo rozbawiło nagranie, które opublikowano niedawno na instagramowym profilu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na klipie można było zobaczyć, jak lekkoatletka beztrosko wygłupia się przed kamerą, podczas gdy Kryscina Cimanouska udziela wywiadu. Furorę wśród użytkowników TikToka zrobił także wywiad Swobody, który opublikowano na profilu Polsat News. W komentarzach ponownie pojawiły się porównania do Piotra Żyły.

Nie wiem, co chcą ode mnie ci ludzie, po prostu. Nie chciałam nikogo słuchać, już chciałam stąd wyjść i byście mnie tutaj nie zobaczyli - mówiła lekkoatletka przed kamerami.

Jest damską wersją Piotrka Żyły; Ciekawe co by wyszło z połączenia Żyły i Swobody?; Jedyna w swoim rodzaju… Pani Ewo szacunek i uwielbienie; Charyzma najlepsza; Najważniejsze to być sobą; Fajna babeczka; Oddam wolność za Swobodę - komentowali internauci.

Choć dziś Swoboda otwarcie przyznaje, że nie przejmuje się opiniami innych, nie zawsze tak było. W jednej z rozmów z TVP Sport biegaczka wyznała, że niegdyś mocno dotykał ją hejt.

Przez hejt chciałam usuwać tatuaże. W pewnym momencie było ze mną naprawdę źle. Miałam myśli, by przestać trenować. Wszystko przez nienawiść ludzi. W 2018 r. mi nie szło. Sportowcy mają gorsze okresy, to normalne. Jednak moja pewność siebie została kompletnie zburzona. Wstydziłam się pokazywać taką, jak byłam. To był najtrudniejszy okres w moim życiu - wyznała.

Zobaczcie viralowe nagrania z udziałem Ewy Swobody.

