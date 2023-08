Ewa Swoboda REAGUJE na ataki kontrowersyjnego księdza, który nazwał ją obrzydliwą (FOTO)

Ewa Swoboda przez ostatnie dni doczekała się o sobie dziesiątek publikacji w sieci. Ma to oczywiście związek z niedawnym sukcesem charyzmatycznej sportsmenki, ale niestety nie tylko. Z nieznanych przyczyn na jej temat postanowił się wypowiedzieć ks. Michał Woźnicki, który rzucił z ambony, że "wygląda obrzydliwie" i "jak potwór" . Powodem miały być jej tatuaże.

Ewa Swoboda wygląda obrzydliwie. Bo jest abażurem. Stoi w blokach startowych i co robi? Znak krzyża. A tego się nie da pogodzić, dziewczynko. Znaku krzyża i zrobienie z siebie choinki. Ewa Swoboda, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór - padło na nagraniu, które obiegło sieć.

Kontrowersyjny ksiądz obrażał Ewę Swobodę z ambony. Zareagowała

Słowa kontrowersyjnego księdza, który wcześniej atakował już m.in. Marylę Rodowicz , Zenka Martyniuka czy nawet Jerzego Owsiaka , jak zawsze odbiły się w mediach szerokim echem. Efekt? Internauci stanęli murem za sportsmenką i wytykają Woźnickiemu - delikatnie mówiąc - brak klasy. Na rachunek sumienia w tym przypadku nie mają jednak raczej co liczyć.

W końcu wieści o tym, co sądzi na jej temat Woźnicki, dotarły także i do samej Ewy. Lekkoatletka postanowiła zareagować na jego słowa, jednak nie wystosowała w tej sprawie oświadczenia ani komentarza. Jednocześnie zadbała jednak o to, aby jej reakcja była mocniejsza niż słowa.