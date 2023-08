Miłośniczka tatuaży i zdrowego trybu życia, która jest zakochana w znanym sportowcu. Oto życie prywatne Ewy Swobody (ZDJĘCIA)

Ewa Swoboda to kolejna Polka, która godnie reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Dziś oficjalnie jest szóstą sprinterką świata i za sprawą swojego wyniku w finale biegu na 100 metrów na zawsze zapisała się w historii polskiej lekkoatletyki. Kosztowało ją to wiele pracy i wyrzeczeń, jednak wciąż ma apetyt na kolejne sportowe sukcesy.

Oto życie prywatne Ewy Swobody. Lekkoatletka ma słabość do ozdabiania ciała

Gdy Ewa Swoboda brała udział w finale lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie, była nie do zatrzymania. To zresztą tylko próbka jej możliwości, bo lekkoatletka działa w sporcie już od wielu lat, zyskując swego czasu nawet kwalifikację na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020. Wówczas jednak nie wystartowała z powodu kontuzji, ale minimum indywidualne na dystansie 100 metrów wypełniła jako jedyna Polka, z czasem 11,07 sekundy.

O tym, co słychać w jej życiu prywatnym, zdecydowanie pomaga nam jej instagramowy profil. Obserwuje ją tam ponad 287 tys. osób, a kadry z treningów i sportowych rywalizacji okazjonalnie przeplata z bardziej prywatnymi momentami. Swoboda dała się poznać jako miłośniczka zdrowego trybu życia.

Sportsmenka ma także wyraźną słabość do piercingu i tatuaży. Na ciele uwieczniła m.in. róże, napis "Mamo i tato, kocham was" w języku angielskim czy kota, którego wytatuowała sobie na żebrach. Charyzmatyczna osobowość pozwoliła jej z kolei zyskać przychylność reklamodawców.

Zobacz także: "To się w głowie nie mieści". Ewa Swoboda o kulisach szalonego dnia na MŚ

Ewa Swoboda może liczyć na wsparcie ukochanego. "Los mi go zesłał"

Choć jej nazwisko zna wielu fanów sportu, to Ewie daleko do miana celebrytki. Wyjątkowo rzadko zabiera głos na temat swojej sytuacji osobistej, jednak zdarzyło się oczywiście kilka wyjątków. W przeszłości Swoboda była związana z Konradem Bukowieckim, polskim lekkoatletą specjalizującym się w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem. W 2017 roku doszło jednak do rozstania. Wtedy obiecywała sobie, że nie chce już być z żadnym sportowcem, ale stało się inaczej.