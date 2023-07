Jak wygląda prywatne życie Łukasza Kaczmarka? Kilka lat temu stoczył walkę o życie: "Dostałem najniższy wymiar kary"

Początek miłości do siatkówki

Łukasz Kaczmarek od małego zaraził się pasją do gry w siatkówkę. Miłość do sportu zaszczepili w nim tata i wujek, którzy grali w lidze amatorskiej. Jakiś czas temu tata siatkarza opowiedział, jak to się wszystko zaczęło.