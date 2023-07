Jakie wykształcenie ma Mariusz Pudzianowski? "Pudzian" postawił na solidną edukację. Będziecie w szoku

Mariusz Pudzianowski zdobył popularność jako strongman i to w tej roli kojarzy go większość rodaków. Niektórzy mogą jednak pamiętać, że w pewnym momencie droga "Pudziana" przecięła się także z rodzimym show biznesem, co skutkowało m.in. zaproszeniem do "Tańca z gwiazdami" . W ostatnich latach z nieznanych przyczyn zaczął się natomiast wypowiadać na tematy wyraźnie spoza kręgu własnych zainteresowań.

Wykształcenie Mariusza Pudzianowskiego. Podszedł do tematu edukacji poważnie

Dwa lata później słynny strongman osiągnął kolejny sukces, jakim było obronienie pracy magisterskiej na tej samej uczelni. Choć jest to niewątpliwy sukces, to Pudzianowski raczej nie poruszał w wywiadach tematu własnego wykształcenia. W 2013 roku zgodził się natomiast wystąpić w pamiętnej reklamie Społecznej Akademii Nauk, w której zachęcał do studiowania. W spocie przedstawiono go jako jej absolwenta. Nie zapominajmy też o epizodzie "Pudziana" z programem "The Brain. Genialny umysł".