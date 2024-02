Ewa z "Królowej przetrwania" też zafundowała sobie "TURECKIE ZĘBY". Ładne? (FOTO)

Mikados 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ktoś oglądał z nią "Królową przetrwania?" Strasznie zagmatwana osoba. Najpierw nadaje do wszystkich dziewczyn na Ewelonę, jaką to straszną krzywdę jej wyrządziła, ugadują się że będą na nią głosować, żeby usunąć z gry, a kolejnego dnia zmienia zdaje i chce wykopać Edytę. I wielce zdziwiona, że Natalia głosuje na Ewelinę. A ta poczuła, że powinna, skoro Ewka jak stwierdziła - boi się jej i Ewelona niby zniszczyła jej życie. To po jaką cholerę ma do niej pretensje i stwarza narrację, że Natalia to demon, bo chce się pozbyć Ewelony. Ona jest normalna, czy może chora na głowę?