Ewa Zakrzewska UPOKORZONA PRZEZ STEWARDESSĘ: "Wszyscy się na mnie patrzyli, czułam ogromne zażenowanie"

Ewa Zakrzewska to znana modelka plus size, która swego czasu nieco większy rozgłos zyskała za sprawą show Polsatu "Supermodelki plus size", w którym była jurorką. O Ewie głośno było również, gdy wdała się w publiczny konflikt z prawnikami Anny Lewandowskiej, którzy grozili jej pozwem.