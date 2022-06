Ewel0na i jej nowy narzeczony ROZSTALI SIĘ tuż przed ślubem? Celebrytka twierdzi, że Żółw ZAMKNĄŁ JĄ W MIESZKANIU!

ONA 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 8 Odpowiedz

Kobiety nawróćcie się! Życie w grzechu ciężkim to życie na kredyt i ten kredyt trzeba będzie boleśnie spłacić!!! Ludzie się dziwią, że mają wszystko a są nieszczęśliwi i nagle ich życie staje się ruiną. To działanie Złego, który daje Wam całe życie wszystkie bogactwa tego świata i życie w "iluzji szczęścia". NIE- to nie jest szczęście! Prawdziwy pokój i radość serca daje tylko JEZUS! Zacznijcie żyć w stanie łaski uświęcającej- podejdżcie do spowiedzi świętej z całego życia, przyjmujecie komunię i bądźcie jak najbliżej Boga. Wtedy osiągniecie pokój i radość serca nie z tego świata! Świat duchowy istniej a największym sukcesem Złego jest to, że ludzie w niego nie wierzą. Ja przeżyłam nawrócenie (nie m, nie jestem wariatką ani dewotką) i wiem , że Jezus jest prawdziwy i zmienił moje życie! Wystarczy go zaprosić do swojego życia a ON pokieruje Was najlepszą dla Was drogą. Życzę Wam takiego spotkania z Jezusem jakiego ja zaznałam, jego realnej obecności. Pozdrawiam