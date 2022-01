Ewel0na ZARĘCZYŁA SIĘ! PIĘĆ MIESIĘCY po tym jak oświadczył się jej Arnold Jabłoński... (FOTO)

Wtedy pojawiłeś się Ty... I postanowiłeś wywrócić moje życie do góry nogami. I choć do dzisiaj ciężko mi uwierzyć w to, co się stało i nie dowierzam nadal w to, jaki obrót przyjęły sprawy, to chcę, żeby każdy z Was wiedział, jak ogromnie jestem wdzięczna, że pojawiłeś się w moim życiu, bo sprawiłeś, że znów się śmieję, odzyskałam spokój psychiczny, radość z życia - komplementuje chłopaka. Byłeś przy mnie, wspierałeś cały czas podczas tego okropnego czasu, gdzie spadło na mnie publicznie pełno fałszywych zarzutów, hejtu za coś, czego nie zrobiłam. Nawet Ciebie dotknęły fałszywe zarzuty i oberwałeś przeze mnie... Ale mimo to ciągle stałeś za mną murem - kontynuuje rozpływanie się nad Żółwiem.