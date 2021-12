Ewel0na pokazała NOWEGO CHŁOPAKA! Fani zmieszani: "Ciekawe, kiedy skończy jak Arnold" (FOTO)

Choć jeszcze niedawno Ewel0na i Arnold Jabłoński opowiadali w mediach o przygotowaniach do ślubu, to dziś są wrogami numer jeden. Od dwóch tygodni byli narzeczeni serwują nam niemal codziennie, nową dawkę publicznego prania brudów, co rusz ujawniając kolejne szczegóły ich wyjątkowo skomplikowanej relacji.