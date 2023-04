Ewel0na poleciała na kolejną operację do... Turcji! "Mogę chodzić, TO CUD" (ZDJĘCIA)

Ewel0na dała się poznać szerszej publiczności niemal dekadę temu, gdy dołączyła do ekipy pierwszego sezonu " Warsaw Shore " . Swoim poczuciem humoru i sporą dawką energii zaskarbiła sympatię widzów, a na Instagramie obserwuje ją już ponad 590 tysięcy osób. O Ewelinie Kubiak dziś mówi się głównie w kontekście jej zamiłowania do operacji plastycznych i zabiegów medycyny estetycznej .

Ewel0na walczyła o życie. Wszystko przez operacje plastyczne w Turcji

Zobacz także: Ewel0na wraca po dlugiej nieobecności: "To było piekło"

Ewel0na znów poszła pod nóż. Relacjonuje kolejną wizytę... w Turcji

Zdaje się, że ujawnienie przez Ewel0nę przerażającej prawdy na temat tureckiej kliniki nie przestraszyło innych gwiazd i gwiazdeczek. Do niesławnej placówki wybrała się ostatnio bowiem Izabela Macudzińska z "Królowych Życia". Fani celebrytki już drżą o jej zdrowie. Tymczasem Ewelina również zaskoczyła swoich sympatyków. Okazuje się, że była gwiazda "Warsaw Shore" również wylądowała w Turcji , a celem jej podróży bynajmniej nie było eksplorowanie walorów turystycznych kraju. Influencerka znów zdecydowała się pójść pod nóż , wybierając jednak tym razem stacjonującą na Bliskim Wschodzie polską klinikę.

Podekscytowana Ewel0na cieszy się z kolejnych zabiegów. Tym razem bez komplikacji

Wkrótce Ewel0na odezwała się do obserwatorów już po wykonanej operacji. Zadowolona influencerka przyznała, że mimo towarzyszącego strachu czuje się znakomicie. Zachwalająca klinikę gwiazdka zakomunikowała też, że po raz pierwszy po operacji podłączono ją do masującej maszyny przeciwzakrzepowej. W sieci pojawiło się sporo materiałów z jej kolejnej tureckiej przygody - zarówno na profilu Eweliny, jej ukochanego, jak i kliniki, do której się wybrała.