Ewel0na POWRACA i komentuje swoją nieobecność po operacjach w Turcji: "TO BYŁO PIEKŁO"

Mama 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Szkoda dziewczyny, to przez tej hejt co chwile wylewajacy sie na nia i na to jak wyglada robo sobie to co robi. Nigdy nie bedzie usatysfakcjonowana niestety. Powinna zrozumeic ze ludzie beda nienawidziec z byle powodu i nie ma to nic wspolnego znia, to oni maja problem.