Nieustraszona Ewel0na zdradza, jakim zabiegom poddała się w Turcji...

Wszyscy komentują- dramat, co ona ze sobą zrobiła, ale zajrzałam z ciekawości w stare artykuły o niej, żeby sprawdzić jak wyglądała przed zabiegami i co? Lawina komentarzy typu: ale paszczur, ale brzydki kształt twarzy, ale małe usta. Ludzie- to Wasz hejt pcha tych ludzi do tego co ze sobą robią. Nikt nie ma tak odpornej psychiki, żeby poradzić sobie z falą krytyki, która wylewa się z Internetu na te wszystkie gwiazdki