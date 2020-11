Internauci krytykują ewoluujące rysy twarzy Ewel0ny: "Wyglądasz jak KOSMITKA. Plastic fantastic" (FOTO)

NADKA 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Staram się nigdy nie wypowiadać ale jak widzę jej relacje na instagramie to aż wręcz przeraża! Ona sepleni przez te wary to jest tak obrzydliwe i te policzki jakieś wciśnięte na siłę. I jeszcze jak mówi to wypycha je do przodu. Czy ona na prawdę tego nie widzi? Relacje robi jakieś po ciemku na dodatek i o niczym a każde zdjęcie jest dodatkowo przerobione. A na marginesie stivi ma 33 lata czemu o tym hicie nie napisaliście? Ta się odmładza z gemby a ten z wieku. Ale tak oni mają FAME :)