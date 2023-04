Ewel0na zachwyca się efektami kolejnego zabiegu: "2,5 tygodnia po operacji, a już 68 cm w talii" (FOTO)

Loka 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To są problemy natury psychicznej. Nie jestem jakąś super laską ale zawszę lubiłam siebie i nie zrobiłabym sobie krzywdy. Nawet jakbym miała czarodziejską różdżkę i mogłabym wybrać jakąś piękność do której chcę się upodobnić to bym nie skorzystała. Mam ładną figurę bo nad tym pracuję i to dla mnie powód do dumy , że zawdzięczam to sobie nie chirurgom. Jak kobieta lubi siebie, to bardzo zyskuję na atrakcyjności w oczach innych. W każdej z nas jest coś wyjątkowego i sztuka polega na tym żeby to dostrzec i odpowiednio podkreślić a nie przerabiać się na kogoś innego. A gusta też są bardzo różne, zapytajcie trzech pierwszych z brzegu facetów kto jest ich ideałem kobiety ( z wyglądu ), jestem pewna, że każdy powie coś innego.