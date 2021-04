Ewelina Lisowska jest dumna, że przytyła: "Poszło mi tam, GDZIE WSZYSTKIE MARZĄ"

Okazuje się, że choć ostatnio na wadze pojawiło się 7 kilogramów więcej , Ewelina cieszy się z takiego obrotu sprawy, a to, co kiedyś wydawało się jej idealną sylwetką, dziś nie bardzo się jej podoba.

Pamiętam, jaka byłam z siebie dumna, że udało mi się osiągnąć takie efekty. Dzisiaj jak patrzę na to zdjęcie, to jestem przerażona. Wcale nie podobam się sobie w tej wersji. Goniłam za jakimś "ideałem", ale co jest właściwie idealne? - pyta, by za chwilę sama sobie odpowiedzieć: Idealnie jest wtedy, kiedy dobrze czujemy się sobą. Ideału nie da się zmierzyć i zważyć.