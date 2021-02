Ewelina Lisowska EKSPONUJE POŚLADKI na wakacjach w Meksyku i dumnie ogłasza: "TULUMIARA" (FOTO)

Z wiadomych względów niewiele jest obecnie miejsc, do których mogą wybrać się złaknieni wakacji celebryci. W związku z tym, że lista destynacji jest okrojona, większość znanych twarzy lata albo na Zanzibar, albo do Tulum. To drugie wybrała oczywiście naczelna polska "tulumiara" Natalia Siwiec. Na urlop w Meksyku zdecydowały się również Blanka Lipińska czy Marcelina Zawadzka.