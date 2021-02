Marcelina Zawadzka roni ŁZY szczęścia po LEKCJI ODDYCHANIA w Tulum: "Pomyślicie, że zwariowałam" (WIDEO)

Ostatni rok nie był zbyt łaskawy dla Marceliny Zawadzkiej . Piękna pani prezenterka z hukiem wyleciała z Pytania na Śniadanie po tym, jak prokuratura zaczęła baczniej przyglądać się jej powiązaniom z mafią vatowską. Jak to się jednak mówi - gdy życie daje ci cytryny, ty zrób z nich lemoniadę. Nadmiar wolnego czasu celebrytka postanowiła więc wykorzystać, co rusz odwiedzając najbardziej egzotyczne zakątki świata.

Niedawno Marcelina Zawadzka po raz kolejny spakowała manatki i uciekła do meksykańskiego kurortu Tulum , który przez ostatnie miesiące notorycznie nawiedzany jest przez "trójmiejską ekipę" z Natalią Siwiec na czele. Idąc śladem współtowarzyszek podróży Marcelina również postanowiła zapisać się na osobliwie nazwane "lekcje z oddychania" . W celu odbycia zajęć była zmuszona przeprawić się taksówką aż na drugi koniec miasta, jak jednak sama przyznaje - nie żałuje.

Właśnie skończyłam prywatną sesję oddychania z Elią. Jechałam na drugi koniec Tulum, żeby się z nią spotkać. Powiem wam, że naprawdę było warto. Pewnie widać, że jestem rozmazana , ale nieważne. Chciałabym opisać wszystko w słowach, tylko nie chcę, żebyście pomyśleli, że zwariowałam - mówi do kamery Zawadzka, podczas gdy łzy spływają po jej policzkach.

To naprawdę pomaga w uwolnieniu z różnych traum, przeżyć, problemów, spływa na ciebie takie jakby zrozumienie niektórych sytuacji. Byłam tylko dwa razy na sesji z oddychania i uważam, że to jedna z najlepszych rzeczy, które mnie spotkały w Tulum. Bardzo jestem wdzięczna. Aż mam ochotę płakać ze szczęścia. Przez to, że nasza pamięć czasem zawodzi, muszę zrobić notatkę z tego przeżycia - deklaruje świeżo upieczona ekspertka w oddychaniu.