Stęskniona za słońcem Marcelina Zawadzka bawi się w Tulum z Dawidem Wolińskim (FOTO)

Nie zapominajcie kto przywiózł do Polski to "cudo" w postaci Dominica deAngelica. Woliński poznała go w RPA i obiecał mu miejscówkę w Top Model. W normalnym kraju Wolińskiego czekałby ostracyzm a u nas jeszcze followersów mu przybyło i kolejne wakacje.