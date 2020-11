Marcelina Zawadzka pluska się w basenie i pokazuje potężne donice (FOTO)

Mimo że na świecie szaleje pandemia koronawirusa, a podróżowanie w celach innych niż służbowe jest odradzane, sprytne celebrytki zawsze znajdą czas i pieniądze, by wyrwać się z szarej rzeczywistości współprac na Instagramie. Natalia Siwiec, Mariusz Raduszewski oraz bezrobotna ostatnio Marcelina Zawadzka wybrali się do meksykańskiego Tulum, gdzie właściwie zajmują się tym samym, co w Polsce: leżą, kąpią się w basenie i reklamują kosmetyki. W meksykańskim słońcu wszystko jednak wygląda trochę lepiej. Nawet złuszczanie skóry stóp.