Andi Mancin - nowy chłopak Eweliny Lisowskiej i były narzeczony Joanny Opozdy

We wtorek poinformowaliśmy was, że Ewelina Lisowska właśnie znalazła nową miłość. Z okazji 29. urodzin wokalistka postanowiła wybrać się z nowym ukochanym do malowniczego Budapesztu. Wybrankiem piosenkarki okazał się być niejaki Andrzej Mancin. Co ciekawe, jeszcze dwa lata temu był on narzeczonym Joanny Opozdy.