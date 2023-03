Ewelina Lisowska MIAŁA WYPADEK na motocyklu! Wszystko zarejestrowały kamery (WIDEO)

Ewelina Lisowska w show biznesie jest obecna od 2012 roku. To wtedy brała udział w programie "X-Factor. Mimo że nie udało jej się wygrać show, to z całą pewnością pomógł on jej w rozwinięciu muzycznej kariery. Na fali popularności Lisowska wzięła też udział w "Tańcu z gwiazdami" i ten program zwyciężyła.

Kilka miesięcy temu głośno było również o jej życiu prywatnym. Mimo że wokalistka unikała rozgłosu wokół swojego związku, to do sieci jakiś czas temu trafił dość osobliwy filmik, na którym to piosenkarka pakowała walizki w otoczeniu policjantów i nagrywającego całe zajście Andiego Mancina. Po incydencie można było mieć wrażenie, że para nie ma ze sobą kontaktu, ale pod koniec roku wyszło na jaw, że byli obecni w tym samym ośrodku i pokazywali te same jednoślady w swoich mediach społecznościowych... Teraz wspólnie pojawili się zaś na kanale Ameryka Cars.

Ewelina Lisowska zaliczyła upadek na motocyklu

Na opublikowany na YouTube filmie twórcy przedstawiają Ewelinę Lisowską, Andiego Mancina (kierowcę rajdowego) oraz Dominika Olszowego (mistrza świata SuperEnduro Juniorów) i zapowiadają, że będą sprawdzać, czy "uda im się przeskoczyć motocyklem Corvettę C7". W odcinku można zobaczyć również uczącą się jeździć na motocyklu Ewelinę Lisowską. Mimo że piosenkarka dobrze radziła sobie na początku, to w pewnym momencie doszło do groźnie wyglądającego wypadku.

Ewelina zbyt szybko wystartowała, w efekcie przewracając się na maszynie. Moment upadku został uwieczniony na filmie Ameryka Cars na YouTube, a także na Instagramie celebrytki. Lisowska zaprezentowała także zdjęcia, na których widać posiniaczone ciało po wypadku.

Chyba już nie nagramy dzisiaj nic... Fajnie było, super - mówiła na nagraniu tuż po upadku.

Piosenkarka do całej sprawy podeszła jednak z dystansem, bo nagranie, na którym wywraca się na motocyklu, podpisała słowami "to się wyklepie". W komentarzach fani przestrzegali jednak, by na samym początku wybierała maszyny z nieco mniejszym... powerem.

