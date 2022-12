Ewelina Lisowska zabawia się w śnieżnym puchu z Andim Mancinem! Miłość przetrwała interwencję POLICJI?

Niespodziewanie fasada runęła pod koniec października, kiedy to Mancin wrzucił do sieci nagranie, na którym widzimy Ewelinę Lisowską naprędce pakującą walizki. Obok piosenkarki stało kilkoro policjantów . Nagrywający całe zajście Mancin bełkotał niewyraźnie pod nosem. Wyglądało to wszystko raczej nieciekawie. Prędko okazało się, że mężczyzna oznaczył się na Facebooku jako singiel. Przypuszczaliśmy więc, że po wielkiej miłości wiele już nie zostało. Mogliśmy się mylić...

Ostatnie dni Lisowska spędziła na górskich stokach, szlifując umiejętności jazdy na desce snowboardowej. Przy okazji zgodziła się zareklamować na swoim profilu markę elektrycznych rowerów. Pokazała projektanta pojazdu, jak również zachwycała się nad prędkością, jaką takie cacko potrafi rozwinąć. Możecie się zastanawiać, co wspólnego może mieć Lisowska i jednoślady do jazdy wyczynowej. Ano właśnie Mancina, który urzędował w tym samym ośrodku co Lisowska i tak się składa, że promował na swoim profilu te same rowery, co jego była/obecna ukochana. Warto tutaj zaznaczyć, że według facebookowego statusu Mancin wciąż uchodzi za "singla".