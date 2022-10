Ewelina Lisowska ROZSTAŁA SIĘ z byłym narzeczonym Joanny Opozdy?! Do sieci trafiło niepokojące nagranie z interwencji POLICJI... (WIDEO)

Burzliwe jak dotąd życie Eweliny Lisowskiej uspokoiło się nieco latem 2020 roku, kiedy to na horyzoncie pojawił się Andi Mancin. W ramach 29. urodzin celebrytka wybrała się z sympatią w podróż do Budapesztu, niejako debiutując w przestrzeni publicznej z nowym partnerem. Mancin prędko został zidentyfikowany jako były narzeczony Joanny Opozdy, pasjonat motoryzacji, znawca kuchni świata oraz właściciel hodowli kóz i legwanów. Jeszcze do niedawna wydawało się, że miłość Lisowskiej i Mancina kwitnie w najlepsze. Para wyprawiała razem uroczyste obiady dla celebrytów. Nie tak dawno wrzucała też całuśne zdjęcia do internetu. Niestety wygląda na to, że nad szczęściem wokalistki zebrały się czarne chmury.