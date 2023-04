Ewelina Lisowska nie rozstaje się z nową torebką za 2 tysiące złotych. Poszła z nią nawet na plażę (FOTO)

W przypadku wielu influencerek próżno oczekiwać tego samego elementu garderoby wykorzystanego w stylizacji kilkukrotnie. Większość gwiazd pokazuje się publicznie w jakimś outficie tylko raz, co często przeczy ich deklaracjom o życiu w duchu eko . Do chlubnych wyjątków należy między innymi księżna Kate czy Ewelina Lisowska , która wyjątkowo ceni sobie swoje modowe wydatki.

Piosenkarka wyraźnie szanuje zawartość swojej szafy – zwłaszcza, jeśli kosztowała ją niemało. Przykładem jest torebka tote bag od nowojorskiego domu mody Marc Jacobs, której cena w oficjalnym sklepie marki opiewa na 425 dolarów (czyli niemal 2 tysiące złotych) w wersji medium . Ewelina Lisowska od kilku dni publikuje ochoczo zdjęcia z wakacji we Włoszech, a na każdym cenny dodatek stanowi głównego bohatera stylizacji. Najwidoczniej nasza rodzima it-girl doceniła funkcjonalność swojego nabytku, ale jeśli chcielibyście sprawić sobie podobny dodatek, mamy dobrą wiadomość: modne tote bag można kupić już za 150 zł .

Stylizacje Eweliny Lisowskiej z torebką od Marca Jacobsa

Ewelina Lisowska pokazała nową torebkę w swojej kolekcji na kilka sposobów. Co ciekawe i nietypowe dla rodzimych celebrytek, nie tylko to cenne akcesorium powtarzało się w stylizacjach piosenkarki. Podczas pobytu we Włoszech Lisowska połączyła wspominaną torbę z jeansową koszulą i pikowaną kamizelką, tą samą koszulą i T-shirtem czy kolarkami i kurtką oversize. Prawdziwa współczesna ikona stylu?